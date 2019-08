Daniel Cueff n’avait pas le droit de prendre un arrêté municipal pour restreindre l’usage des pesticides sur sa commune. C’est ce qu’a estimé tribunal administratif de Rennes qui a suspendu ce mardi l’arrêté municipal pris par le maire de Langouët, commune située au nord de Rennes.

Le juge des référés Pierre Vennéguès invoque dans son ordonnance « le moyen tiré de l’incompétence du maire de Langouët pour réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune » qui est « propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ».

Le 18 mai, Daniel Cueff avait pris un arrêté interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques « à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel ».

La préfecture d’Ille-et-Vilaine avait aussitôt demandé la suspension de cet arrêté en référé, au motif qu’un maire n’est pas compétent pour prendre des décisions sur l’utilisation de produits phytosanitaires, y compris au nom du principe de précaution, un pouvoir réservé à l’État.

