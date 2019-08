L'homme a été jugé ce 26 août devant le tribunal corretionnel de Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Une violence et une forte volonté d’humilier qui vont lui coûter cher. Lundi, un Lyonnais de 25 ans a été condamné à dix-huit mois de prison, dont six mois avec sursis, devant le tribunal correctionnel, pour s’en être pris à son ex-petite amie le 22 août au soir.

Le jour des faits, l’homme, sans antécédent judiciaire, avait suivi la jeune femme dans le tramway depuis Vénissieux. Après avoir subi plusieurs gestes de violence sur le trajet, la victime de 20 ans avait ensuite été conduite par son ex dans le parking souterrain d’un immeuble du 8e arrondissement de Lyon.

La victime retire sa plainte

La jeune femme, à laquelle l’agresseur reprochait d’avoir un nouveau compagnon, avait alors été frappée à coups de poing et de pied. Puis, selon la police, l’homme s’était dévêtu et avait uriné sur la victime, tout en filmant la scène et en la menaçant avec un couteau de cuisine. Interpellé peu après les faits, l’homme a reconnu la violente agression à la barre du tribunal où il était jugé en comparution immédiate. Il a exprimé ses regrets tout en expliquant s’être senti humilié par son ex et avoir voulu se venger.

Des explications qui n’ont pas suffi à lui éviter la prison ferme, d’autant qu’en avril dernier, il s’en était pris une première fois à la victime, rapporte Le Progrès. Mais cette fois-ci comme pour les violences subies ce 22 août, la jeune femme avait retiré sa plainte, demandant seulement à la justice que son ex ne puisse plus s’approcher d’elle.

L’homme, qui a écopé d’une mise à l’épreuve de deux ans, a également l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne et de se présenter à son domicile.