Jeffrey Epstein — /AP/SIPA

Le parquet de Paris ouvre une enquête pour « viols » et « agressions sexuelles » dans le cadre de l'affaire Epstein, a annoncé le procureur à l’AFP.

L’association Innocence en danger avait annoncé jeudi avoir « dix témoignages », « principalement des victimes », concernant des actes liés à l’affaire Jeffrey Epstein « commis sur le sol français », selon sa présidente Homayra Sellier.

Jeffrey Epstein, qui partageait sa vie entre New York et la Floride, possédait également un appartement à Paris, sur la prestigieuse avenue Foch, à deux pas de la place de l’Etoile.

