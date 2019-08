Le marteau de la justice. Illustration. — PureStock - Sipa

La brigade criminelle et la BRI de la police judiciaire parisienne ont identifié et interpellé un homme mardi à la mi-journée dans le cadre de l’enquête autour de règlement de comptes survenu le 19 juillet, passage Hébrard, dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme de 27 ans, atteint d’au moins cinq balles, avait été mortellement blessé lors de cet incident. L’homme placé en garde à vue est soupçonné d’avoir joué un rôle logistique dans la fusillade.

L’homme a été présenté dans l’après-midi à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet du chef. Il est accusé d’assassinat, d’acquisition et détention en réunion d’armes et de munitions de catégorie A et de la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Le parquet a requis son placement en détention provisoire, selon des informations recueillies par 20 Minutes.