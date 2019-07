Dimanche, au petit matin, un policier qui n’était pas en service est mort devant une discothèque après avoir reçu des coups après une rixe pour une histoire de place dans une file d’attente.

L’auteur principal des coups violents a été mis en examen pour « homicide volontaire ».

Son avocat dénonce un non-respect des principes d’équité et de présomption d’innocence en raison de la profession de la victime.

Dimanche, au petit matin, un homme est mort devant une discothèque toulousaine après avoir reçu de violents coups de pied et de poings. La victime était un policier, hors service, venu passer la soirée un ami dans ce complexe où sont regroupées plusieurs boîtes de nuit. La rixe est partie d’une banale histoire de place dans une file d’attente devant un food-truck. Un groupe d’une dizaine d’individus a commencé à se plaindre de la lenteur du service et l’un d’eux, plus excité, a remonté la file. Jusqu’à ce que le policier lui demande de se calmer, avant de suivre jusqu’à sa voiture.

Les coups ont suivi, entraînant la mort du policier de 35 ans. Lundi, le principal suspect a été mis en examen pour «homicide volontaire» car « il connaît la dangerosité des coups qu’il porte, c’est en conscience qu’il le fait », a expliqué lundi le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari.

Une conviction qui est loin d’être partagée par l’avocat du trentenaire placé en détention. « D’emblée le système judiciaire a pris parti. Cette qualification est inappropriée et ne respecte pas les principes de la présomption d’innocence et est contraire au principe d’équité », s’indigne Simon Cohen.

Requalification de la mise en examen ?

Pour ce pénaliste, il « y a deux poids, deux mesures ». « Et si c’était l’inverse, si c’était le policier qui était mis en cause, pensez-vous une seule seconde que la qualification d’homicide volontaire aurait été retenue », interroge-t-il, précisant que son client a aussi « été violenté » et que la victime avait bu ce soir-là.

Une mise en cause de l’attitude du jeune policier qui a heurté les policiers toulousains selon leurs représentants syndicaux.

Les déclarations dans la presse de Me Cohen, alors même que les obsèques de notre collègue tué samedi n'ont pas eu lieu, sont indécentes et choquantes, suscitant l'indignation d'Unite SGP et des policiers Toulousains. — UNITE SGP OCCITANIE (@USGPOCCITANIE) July 24, 2019

L’enquête judiciaire devrait permettre d’éclairer les circonstances exactes du drame. « Je soutiendrai que le chef de mise en examen doit être corrigé en coups et blessures sans intention de donner la mort », conclut Simon Cohen.

Beatrice Colin