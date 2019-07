JUSTICE Les parents de la fillette, décédée samedi dans des conditions suspectes, ont été placés en détention provisoire et sont mis en examen

Un service d'urgences dans un hôpital (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Les parents d'une fillette d'un an, décédée samedi à Nancy, ont été mis en examen pour « homicide volontaire accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie » et placés en détention provisoire, a-t-on appris mardi auprès du parquet.

Les parents, un jeune couple, ont été présentés à un magistrat instructeur puis à un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy lundi en fin de journée. Le parquet avait ouvert l’après-midi une information judiciaire pour « homicide volontaire sur mineur de quinze ans accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie », avait-il indiqué.

Les parents sont des demandeurs d’asile

L’enfant est décédée samedi soir peu après son admission dans un état critique à l' hôpital pour enfants de Nancy-Brabois. Le couple avait aussitôt été interpellé.

Selon L'Est Républicain, les parents sont des demandeurs d’asile originaires du Nigeria et de Sierra Leone. Ils séjournaient dans un hébergement social, à Nancy, et la mère, âgée de 19 ans, serait sur le point d’accoucher.

La fillette, née hors mariage, présentait des séquelles de violences antérieures aux faits, selon le quotidien.