Après un jour de fermeture, le Super U de L’Arbresle (Rhône) a rouvert ses portes ce jeudi matin, avec « une nouvelle direction provisoire ». Les deux gérants avaient été contraints de démissionner mardi soir, en raison du lynchage subi sur les réseaux sociaux après la divulgation de photos de safari-chasse (datant de 2015) impliquant le couple.

Voilà où mène le terrorisme intellectuel ambiant. Tous ceux qui injurieront et menaceront désormais ce couple seront immédiatement identifiés et poursuivis. On a le droit de ne pas aimer la chasse mais on n’a pas le droit de harceler et menacer de la sorte. Cela suffit! #superU https://t.co/Pp905LzrSJ