Treize candidats au baccalauréat ont été interpellés et placés en garde à vue, ce mardi matin en régions parisienne et marseillaise, dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de fuites concernant une épreuve de mathématiques​, a confirmé le parquet de Paris à 20 Minutes.

L’enquête a été ouverte pour « fraude aux examens, abus de confiance et recel de ce délit » et confiée à la BRDP, la brigade de répression de la délinquance contre la personne, selon le Parquet. Selon une source proche du dossier, les sept majeurs et les six mineurs interpellés étaient tous étaient candidats à l’épreuve du bac le mois dernier.

Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Education nationale « prend note de l’évolution de l’enquête », mais ne souhaite pas pour l’heure, commenter ces interpellations.