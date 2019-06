Le procureur de la République de Nice Jean-Michel Prêtre — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Deux Albanais de 41 et 36 viennent tout juste d’être condamnés à 1 an de prison ferme. Leur délit ? Le vol à la tire du portefeuille… du procureur de la République de Nice. Les faits remontent au soir de la Fête de la musique, le 21 juin, relate Nice-Matin.

Il est 19h30. Alors que les derniers préparatifs sont en cours sur la place Masséna, les deux individus s’approchent discrètement de Jean-Michel Prêtre, sans bien sûr se douter une seule seconde de l’identité de leur future victime… Et commettent leur larcin.

Impliqués dans une affaire de meurtre en Albanie

Le magistrat se rend compte rapidement qu’il s’est fait délester de son portefeuille et prévient la police. Quatorze caméras de la vidéosurveillance niçoise sont alors visionnées et les deux malfaiteurs sont rapidement appréhendés et placés en garde à vue.

Face au tribunal correctionnel de Grasse (où l’affaire a été dépaysée), les Albanais ont demandé « pardon » et indiqué qu’ils « voudraient [ne] plus revenir en France ». Inconnus des services de police en France, ils auraient tous les deux été impliqués dans une affaire de meurtre en Albanie, selon le quotidien. La procureure de Grasse, dénonçant l’action d’une « bande organisée », a requis dix-huit mois de prison.