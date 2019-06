Un ingénieur de 49 ans, issu d'une famille très catholique, a été condamné à 3 ans de prison pour le viol de ses soeurs lorsqu'elles étaient enfants (Illustration). — M.LIBERT/20 MINUTES

Un ingénieur de 49 ans a été condamné jeudi par la cour d’assises de l'Isère à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour le viol, remontant à leur enfance, de deux de ses sœurs. L’avocat général avait requis 12 ans de réclusion criminelle.

Le quadragénaire, qui comparaissait libre, est parti en prison immédiatement. Issu d’une famille très catholique, il est l’aîné de sept enfants. Il avait commencé à violer ses deux sœurs alors qu’il était adolescent et avait poursuivi ces agissements jusqu’à l’âge de 25 ans.

Le père condamné à 10 ans de prison pour viol

Les deux victimes ont également été violées par leur propre père, enseignant, durant plusieurs années sans que cela se sache. Manifestement ce dernier ignorait les agissements du fils et inversement.

Tous ces secrets avaient été préservés jusqu’à ce qu’en 2006, le père agresse la fille de l’épouse de son fils. Il a d’ailleurs été condamné à 10 ans de prison pour viols en 2012 et a été libéré l’an dernier.

L’accusé, lui-même violé par un voisin

L’accusé, violé lui-même par un voisin à 9 ans, et en invalidité depuis dix ans pour dépression sévère, s’est présenté comme « un bouc émissaire » sa vie durant. Il n’avait reconnu qu’à la toute fin de l’instruction le viol de ses sœurs, et son avocat a dû insister pour qu’il manifeste des regrets à l’audience.

Une attitude jugée « inquiétante » pour l’avocat général, et posant la question d’une possible récidive, face peut-être à de « futurs petits-enfants ». L’avocat de l’accusé Me Denis Dreyfus a souligné au contraire que le dernier passage à l’acte de son client remontait à plus de 25 ans.

L’accusé a été condamné à payer à ses sœurs, âgées aujourd’hui de 38 et 42 ans, respectivement 20.000 euros et un euro symbolique de dommages et intérêts. Leur avocat a noté auprès de l’AFP « un gros écart entre les réquisitions et le verdict ». Le parquet pourrait faire appel.