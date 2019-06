La prison de Villeneuve-lès-Maguelone. — N. Bonzom / Maxele Presse

Trois hommes ont été condamnés vendredi par les assises de l’Hérault à des peines de 18 à 20 ans de réclusion pour avoir violemment agressé un autre détenu.

Les faits sont survenus en février 2016, à la maison d'arrêt​ de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier, rapporte Midi Libre.

Lourdement handicapé

La victime, régulièrement rackettée et menacée par les trois prisonniers, avait été violemment frappée, à coups de pied et de poing dans la tête. L’homme s’est retrouvé lourdement handicapé, et se déplace en fauteuil roulant, poursuit le quotidien régional.

L’avocat général avait requis 15 ans de prison ferme contre les trois hommes.