Seine-Maritime: Un homme mis en examen et écroué pour le meurtre d'une fillette et le viol de sa sœur (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Le corps de la fillette avait été découvert dimanche dans un appartement de Gonfreville-l’Orcher (en Seine-Maritime). Un homme de 39 ans avait alors été interpellé et placé en garde à vue trois jours plus tard. Celui-ci a finalement été mis en examen et écroué ce vendredi pour le meurtre de l’enfant, âgée de trois ans, ainsi que pour le viol de sa sœur de cinq ans, a-t-on appris auprès du parquet du Havre.

« Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et viol sur mineur de moins de 15 ans », a déclaré le procureur de la République du Havre François Gosselin. La qualification de viol a été établie sur la base du témoignage de la fillette de cinq ans, a-t-il ajouté.

Un ami de la mère des enfants

Déjà condamné à plusieurs reprises pour des infractions routières, ainsi qu’à trois reprises pour violences, notamment sur mineur – et incarcéré —, le mis en examen est un ami de la mère sans être son compagnon. Il gardait les deux enfants à leur domicile dimanche en l’absence de cette dernière. Il « a largement exercé son droit au silence, n’a pas fait d’aveux. C’est lui qui a appelé les pompiers le jour du décès de l’enfant qu’il gardait », selon François Gosselin.

La petite fille a été déclarée morte sur place dimanche. L’autopsie pratiquée après l’ouverture de l’enquête a conclu à une mort par asphyxie. Son corps portait également des traces de coups.