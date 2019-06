Photo prise le 17 octobre 2011 au Palais de justice de Paris du fronton de la 17ème chambre correctionnelle. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Soupçonné d’avoir visionné en ligne des agressions sexuelles de fillettes qu’il commandait depuis chez lui, un Français de 49 ans a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, a annoncé une source judiciaire, ce jeudi, confirmant une information du Parisien.

Le Français avait été identifié le FBI américain en 2012, à la suite d’une longue enquête. Le renseignement américain avait communiqué les résultats à Europol puis à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

Déjà condamné en 2003 pour détention d’images pédopornographiques

Ceux-ci faisaient apparaître le rôle actif sur des forums pédopornographiques d’un utilisateur, « benjibenji », ayant transmis des images « mettant en scène de toutes jeunes fillettes, âgées de 5 à 10 ans », selon l’ordonnance signée le 23 mai par une juge d’instruction parisienne. Des virements d’argent pour acquérir de telles images permettaient aux enquêteurs de remonter jusqu’à cet homme, un pilote de ligne déjà condamné en 2003 dans une précédente affaire pour détention d’images pédopornographiques.

Vivant alors à Singapour depuis trois ans, l’homme de 49 ans avait été arrêté en août 2014 lors d’un passage à Paris. Face aux enquêteurs, il avait admis avoir téléchargé et envoyé sur des réseaux pédophiles anonymes des images, notamment de fillettes prépubères d’origine philippine. Il a également reconnu avoir payé des prestations en streaming à caractère sexuel. S’il a affirmé qu’une fillette philippine avait pu apparaître à l’image, « il contestait avoir ordonné de quelconques agressions sexuelles commises par des adultes sur la personne de cette fillette », selon l’ordonnance.

Des fillettes philippines mineures

L’analyse ultérieure de conversations tenues via le logiciel Skype avec deux correspondantes philippines a toutefois fait apparaître qu’il avait donné des instructions afin que son interlocutrice réalise des actes de nature sexuelle sur une autre personne. « Plusieurs indices permettaient de penser que la personne, objet de ladite conversation, était mineure », écrit la juge d’instruction. « Leur lecture, si elle permet de déterminer la réalité des attouchements de nature sexuelle, ne permet pas de démontrer la réalité d’un acte de pénétration », les enquêteurs n’ayant eu accès qu’aux instructions et non aux images, précise-t-elle.

Après 28 mois de détention provisoire, il avait été remis en liberté et n’avait pas été renvoyé aux assises pour « complicité de viols sur mineurs de moins de quinze ans », contrairement aux réquisitions du parquet. Le Français sera donc jugé en correctionnelle pour « complicité d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans », ainsi que pour avoir notamment détenu et diffusé des images pédopornographiques.