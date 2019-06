JUSTICE Un homme comparaissait devant la justice pour avoir mordu sa belle fille pour la punir et pour avoir jeté un objet à la tête de son petit frère

Un homme comparaissait devant la justice à Epinal (Vosges) pour des violences à l’encontre des enfants de sa compagne, une fillette de 2 ans et un garçon de 8 ans. C’est le père biologique qui a saisi la justice.

Les faits remontent à juillet 2017, rapporte l’Est Républicain. Lors d’une dispute entre les deux enfants, la fillette avait mordu son frère. Pour la punir, le beau-père avait à son tour mordu la fillette. Son père s’en était rendu compte quelques jours plus tard en accueillant sa fille chez lui et avait prévenu son ex-femme. Quelques jours plus tard, le beau-père jetait un objet sur le visage du petit garçon lors d’une nouvelle chamaillerie entre les deux enfants, ce qui lui occasionnait une blessure sur le visage, à proximité de l’œil, de 3 cm de long.

A la barre, le prévenu a expliqué avoir perdu pied. Inconnu de la justice, le beau-père a finalement écopé de 3 mois de prison avec sursis.