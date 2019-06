JUSTICE Lors de ce braquage, en 2018, le commerçant avait été tué et 100.000 euros volés

Six hommes ont été mis en examen vendredi dans l’enquête sur le meurtre spectaculaire d’un commerçant lors d’un braquage à 100.000 euros commis par des malfaiteurs déguisés en policiers en juillet 2018 au nord de Paris, a-t-on appris de source judiciaire.

Les suspects, âgés de 25 à 35 ans, ont été interpellés mardi en Seine-Saint-Denis, dans l’Essonne et, pour deux d’entre eux, extraits de prison, afin d’être placés en garde à vue dans l’enquête menée par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, a indiqué une source policière confirmant une information de LCI.

Selon une autre source policière, ils étaient déjà connus pour des faits de vols, violences et séquestrations. Vendredi soir, ils ont été mis en examen, notamment pour meurtre et vol en bande organisée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris, a précisé la source judiciaire. Cinq d’entre eux ont été placés en détention provisoire et le sixième incarcéré dans l’attente d’un débat différé sur sa détention, a-t-elle ajouté.

Un contrôle de police simulé

Le 9 juillet 2018, vers 20H15, une voiture avec gyrophare de police avait obligé la camionnette du commerçant à s’arrêter à la sortie de l’autoroute A86 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). A son bord se trouvait le commerçant qui tenait un stand d’art et d’artisanat au Japan Expo, qui s’était conclu la veille au Parc des expositions de Villepinte, à quelques kilomètres de là.

Cinq hommes cagoulés et vêtus de gilets pare-balles siglés « police » étaient descendus de la voiture et avaient alors braqué le marchand d’art, également mis en joue par deux hommes à scooter.

La victime « a résisté et un projectile lui a sectionné l’artère fémorale », avait indiqué à l’époque une source policière. Âgée d’une quarantaine d’années environ, la victime était décédée dans la nuit dans un hôpital parisien.

Les malfaiteurs, décrits comme « chevronnés », avaient pris la fuite après avoir dérobé une mallette qui contenait environ 100.000 euros, fruit des ventes réalisées lors du salon. « L’attaque était audacieuse car à l’endroit où elle a eu lieu, au rond-point sous le pont autoroutier qui est souvent encombré, il y avait beaucoup de témoins mais ils ont cru à un contrôle de police comme on en voit dans les films », avait expliqué une autre source proche des investigations au lendemain des faits.