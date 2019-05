Des membres des forces de l'ordre lors de l'acte 23 des gilets jaunes. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Dans une interview au Parisien, Rémy Heitz a annoncé le renvoi de policiers mobilisés sur les manifestations des « gilets jaunes » en correctionnelle.

Pour l’heure, aucun policier ou gendarme n’a été mis en examen.

Cent soixante-quatorze enquêtes visant des policiers ou gendarmes ont été ouvertes à Paris.

Il n’a pas donné de date mais le rendez-vous est pris. Dans une interview publiée ce vendredi dans Le Parisien, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz a annoncé que des policiers mobilisés sur des manifestations de «gilets jaunes» seraient renvoyés devant le tribunal correctionnel d’ici à la fin de l’année. « À ce stade, aucun policier ou gendarme n’a été mis en examen. Un policier a été placé en garde à vue dans une affaire où un manifestant a été blessé et hospitalisé, mais l’enquête est toujours en cours », précise toutefois le magistrat. Sur les 174 enquêtes ouvertes, 57 dossiers ont été clôturés. Parmi eux, huit ont nécessité l’ouverture d’une information judiciaire et les investigations confiées à un juge d’instruction.

L’annonce du magistrat a suscité la colère des syndicats policiers. Par son tempo d’abord. « Quand les manifestations étaient à leur paroxysme, tout le monde saluait le sang-froid des hommes sur le terrain, maintenant que le mouvement des «gilets jaunes» s’essouffle, qu’on a moins besoin des policiers, on annonce leur renvoi en correctionnelle ? », déplore Philippe Capon, secrétaire général d’Unsa-police, qui voit dans les déclarations du magistrat une annonce politique et une manière d’exister sur la scène médiatique.

« On a su utiliser nos collègues lorsqu’on en avait besoin »

« Pourquoi attendre six mois pour annoncer ces renvois si ce n’est pas pour rassurer les “gilets jaunes” ? », abonde Frédéric Lagache, délégué général d’Alliance. Dans son interview, Rémy Heitz cite notamment les violences commises au sein du fast-food Burger King des Champs-Elysées tout début décembre ou celles dénoncées par l’un des leaders du mouvement Jérôme Rodrigues le 26 janvier. « Après avoir utilisé nos collègues jusqu’à l’épuisement, on les jette en pâture alors même qu’il n’y a eu aucune mise en examen », poursuit le syndicaliste, rappelant la nécessité de respecter la présomption d’innocence.

Quid également des donneurs d'ordre. « Pourquoi ne sont-ils jamais entendus ?, interroge Linda Kebbab, déléguée nationale d’Unité SGP-police. Ce sont leurs défaillances qui conduisent des policiers pas suffisamment formés et équipés sur le terrain. Ils sont à minima complices. Pourtant même lorsqu’ils sont limogés, ils sont promus peu après », référence à l’ancien préfet de police de Paris, Michel Delpuech, nommé au Conseil d’Etat. Pour coller au mieux aux réalités du terrain, le syndicat plaide pour la création d’une juridiction spécialisée avec des magistrats spécialisés pour savoir si l’usage de la force était légitime et proportionné. « Il n’y a pas d’impunités des policiers, il n’y en a jamais eu. Si des enquêtes mettent en avant des violences, ils sont renvoyés. Mouvement des « gilets jaunes” ou non. Mais il faut prendre en compte les réalités techniques de notre métier, le contexte pour juger », abonde Linda Kebbab, déléguée nationale d’Unité SGP-police.