C’est un rappel du Code de procédure pénale qui sonne comme un avertissement. Ce mardi, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, chargé des investigations sur l’attaque au colis piégé à Lyon, a publié un communiqué en rappelant qu’il était « le seul » autorisé à rendre public des éléments couverts par le secret de l’enquête. « […] En application de l’article 11 du Code de procédure pénale, il [le procureur] est le seul à pouvoir rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause », précise-t-il.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

Si le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner et son prédécesseur, aujourd’hui maire de Lyon, Gérard Collomb ne sont pas nommément cités, nul doute que le message leur est adressé. Le premier a annoncé lundi matin sur son compte Twitter l’interpellation du principal suspect, le second la deuxième interpellation quelques heures plus tard. Or, selon les informations de 20 Minutes, celle-ci n’a eu lieu qu’une dizaine de minutes après son annonce en direct sur les chaînes d’information. « Qu’aurait-il dit s’il nous avait échappé ? Ces annonces peuvent avoir des conséquences dramatiques », fulminait ce mardi une source policière.