Belhassen Trabelsi en 2010 — FETHI BELAID / AFP

Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ancien dictateur Zine el Abidine Ben Ali, a obtenu sa libération devant la justice française, sans pouvoir quitter la France avant l’examen d’une demande d’extradition de la Tunisie.

« En application du droit, nous avons fait annuler le verrou extraditionnel » en vertu duquel Belhassen Trabelsi était incarcéré, « en raison d’un problème de procédure », ont annoncé ses avocats Xavier Nogueras et Marcel Ceccaldi, confirmant la libération de l’homme de 56 ans, annoncée dimanche par le ministère tunisien de la Justice.

Accusé de « blanchiment en bande organisée »

C’est la deuxième fois que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonne la remise en liberté du beau-frère de l’ancien dictateur tunisien, mis en examen en France notamment pour « blanchiment en bande organisée ».

Il reste soumis à un contrôle judiciaire dans cette affaire, pour lequel il a dû verser une caution de 100.000 euros, doit pointer régulièrement au commissariat et ne peut pas quitter le territoire français, ont expliqué ses avocats. « Force est de constater que les magistrats français n’ont pas cédé aux pressions politiques et médiatiques et ont fait application du droit » en libérant Belhassen Trabelsi, se sont-ils félicités.

Prochaine étape judiciaire, l’examen de la demande d’extradition formulée par la Tunisie, qui devrait avoir lieu en juin mais pour lequel la défense « n’exclut pas » désormais de demander un délai.