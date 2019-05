Illustration d'un cimetière — GILE Michel/SIPA

Deux adolescentes de 14 et 17 ans seront déférées ce mercredi au parquet de Saint-Étienne, suspectées d'avoir profané près de 70 tombes d’un cimetière de la préfecture de la Loire.

Leur garde à vue a été prolongée mardi soir. Elles ont été interpellées lundi en fin de journée par des policiers de la brigade anticriminalité en compagnie d’une troisième, âgée de 19 ans. Celle-ci a été rapidement mise hors de cause et relâchée sans être placée en garde à vue, contrairement à ce qu’avait indiqué une première source mardi matin.

« Sans motivation culturelle ou cultuelle »

Le parquet envisage l’ouverture d’une information judiciaire pour « dégradations en réunion et violations de sépultures ». Les deux jeunes filles mises en cause, dont la plus âgée était, semble-t-il, alcoolisée au moment des faits, auraient agi par désœuvrement et bêtise, « sans motivation culturelle ou cultuelle », souligne le procureur adjoint André Merle.

Aucune inscription n’a été relevée sur les lieux. Peu de temps avant la fermeture des portes du cimetière de Valbenoîte, les services de police ont été prévenus des dégradations commises sur des tombes par le gardien, lui-même alerté par un témoin.

Des stèles et des croix brisées, des pierres tombales renversées, étaient encore visibles mardi matin en différents endroits de ce cimetière situé au somme d’une colline dominant la ville. La municipalité de Saint-Étienne a de son côté indiqué avoir porté plainte.