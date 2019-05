Des « gilets jaunes » défilent à Toulouse le 23 février. — FRED SCHEIBER/SIPA

Leur affaire avait été largement médiatisée. Un couple de « gilets jaunes » habitant la ville de Valdoie, sur le territoire de Belfort, a finalement pu récupérer leurs enfants qui avaient été placées en foyer le 24 avril dernier, rapporte L'Est républicain. Âgées de deux et quatre ans, les fillettes faisaient l’objet d’une mesure provisoire de protection, avait appris 20 Minutes du procureur de Belfort.

Un accompagnement est mis en place

L'engagement de leur père dans les « gilets jaunes » avait suscité des interrogations autour des raisons de ce placement provisoire. Celui-ci ayant été décidé le jour d’une perquisition à son domicile, dans ce cadre. Des internautes l'avait présenté comme une « alerte enlèvement par l’Etat » sur Facebook. Ce qu'avait réfuté le procureur de Belfort, qui mettait en avant l'état de délabrement du logement familial.

Toutefois, suite à un rapport établi par la direction enfance et famille du conseil départemental du Territoire de Belfort, le ministère public a requis « la mainlevée du placement et l’instauration d’une mesure éducative aux fins d’accompagnement des parents et d’évaluation de toute difficulté pouvant subsister », indique le parquet.

Le juge des enfants a suivi les réquisitions du parquet et a ordonné la mainlevée de la mesure de placement, selon nos confrères de L'Est Républicain. Un accompagnement sous la forme d’une mesure judiciaire d’investigation éducative est mis en place pour six mois.