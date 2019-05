Le procureur de la République de Nice Jean-Michel Prêtre — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Voilà un mois et demi que Geneviève Legay a chuté. Et autant de temps d’enquête. Ce lundi, le procureur de la République de Nice a défendu sa gestion du dossier sur les circonstances dans lesquelles une manifestante de 73 ans a été blessée le 23 mars lors d’une charge de la police, qui lui a valu une convocation par sa hiérarchie.

Geneviève Legay, une militante d’Attac, a eu plusieurs côtes cassées et des fractures au crâne, lors d’une charge de policiers pour disperser une manifestation interdite de « gilets jaunes » à Nice le 23 mars.

« Groupe d’assistance judiciaire »

Deux juges d’instruction ont été désignés pour enquêter et la police des polices (IGPN) a été saisie. Mais aux premières heures de l’enquête, les premiers policiers à enquêter ont été ceux du « groupe d’assistance judiciaire », a rappelé lundi le procureur Jean-Michel Prêtre lors de son point presse mensuel. Il s’agit d’une unité dont « c’est le boulot » d’être « mobilisé en cas d’urgence pour les premières constatations », a justifié Jean-Michel Prêtre, qui avait été vertement critiqué pour avoir saisi cette unité dépendant administrativement d’Hélène Pedoya, la compagne du commissaire Rabah Souchi, qui a ordonné la charge sur le terrain.

« L’IGPN est saisie lorsqu’il y a la mise en cause de la responsabilité de fonctionnaires de police, et ce n’était pas du tout le cadre de l’enquête initialement, a-t-il rappelé. Contrairement à ce que certains ont dit, (la compagne de Rabah Souchi) n’a pas été saisie de cette enquête (…) ni personnellement, ni même indirectement », a-t-il aussi assuré.

Le magistrat a aussi rappelé qu’il était interdit pour un policier de cumuler des tâches de maintien de l’ordre, comme c’était le cas pour Hélène Pedoya le 23 mars, et d’investigations, rejetant de nouvelles accusations portées lundi par Mediapart, qui assure qu’Hélène Pedoya a participé au maintien de l’ordre dans le périmètre où Geneviève Legay a été blessée, puis rendu compte au procureur de l’avancement de l’enquête.

Toute la chaîne de commandement

« Je ne vais pas faire de polémique avec un média. Ils écrivent ce qu’ils écrivent, à chacun de se faire sa religion », a évacué M. Prêtre, qui a par ailleurs confirmé avoir été reçu par le procureur général d’Aix-en-Provence Robert Gelli, comme la Chancellerie l’avait demandé après sa première mise en cause : « On me demande des comptes, j’en rends, ce n’est pas à moi de communiquer là-dessus ».

« Les juges d’instruction sont libres de mettre en cause qui ils veulent », et pas du tout obligés de se limiter au seul policier qui a poussé Geneviève Legay, a aussi pointé le magistrat, en réponse aux avocats de Geneviève Legay qui ont récemment réclamé une enquête sur toute la chaîne de commandement le jour où la militante a été blessée.