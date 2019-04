Le procès Weinstein reporté au 9 septembre à New York

Depuis octobre 2017, plus de 80 femmes ont accusé publiquement Harvey Weinstein, de les avoir violées, sexuellement agressées ou harcelées. — Jefferson Siegel/Sipa USA/SIPA

Le procès pour agressions sexuelles de l’ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein aura finalement lieu le 9 septembre, trois mois plus tard que prévu, a indiqué vendredi un juge new-yorkais.

Le producteur déchu, catalyseur du mouvement #Metoo, a été inculpé l’an dernier de deux agressions sexuelles – une pour viol en 2013, et une autre pour une fellation forcée en 2006 – sur deux femmes différentes.

Une audience à huis clos

Présent vendredi à l’audience, vêtu d’un costume noir et silencieux devant les journalistes, Hervey Weinstein, 67 ans, risque la perpétuité en cas de condamnation au terme de ce procès qui pourrait durer cinq semaines. Un des avocats de la défense s’est félicité du report. « Il va nous donner tout le temps d’approfondir le dossier et de parler aux gens qui se manifestent pour nous dire des choses très utiles pour Hervey Weinstein », a affirmé Le report a été annoncé après une audience de quatre heures, qui s’est tenue à huis clos à la demande des avocats des deux parties. Elle était destinée à décider si d’autres femmes pourraient témoigner au procès, hormis les deux femmes à l’origine de l’inculpation.

Le juge James Burke a laissé entendre que sa décision sur ce point-clé pourrait ne pas être rendue publique avant le début du procès.

80 femmes ont accusé Weinstein publiquement

Depuis octobre 2017, plus de 80 femmes ont accusé publiquement Harvey Weinstein, 67 ans, ex-patron des prestigieux studios Miramax et The Weinstein Company, de les avoir violées, sexuellement agressées ou harcelées. Parmi elles des célébrités comme Ashley Judd, Angelina Jolie ou Salma Hayek. Mais Harvey Weinstein n’a été inculpé que de deux agressions à New York, beaucoup d’accusations étant trop anciennes pour être poursuivies.

L’avocat Jose Baez a cependant affirmé après l’audience que « généralement », lorsque l’accusation veut appeler d’autres femmes à la barre, « c’est bon pour la défense ». Cela signifie que l’accusation « ne peut pas prouver » la culpabilité de l’accusé avec les seules accusatrices à l’origine de l’inculpation, a-t-il assuré.