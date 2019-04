JUSTICE Le parquet de Toulouse vient de demander le renvoi de Guerric Jehanno devant les assises pour « enlèvement, séquestration, viol et meurtre ».

Monique Sire, la mère d'Amandine Estrabaud, le 11 avril 2016, trois jours après la mise en examen d'un suspect. — H. Menal - 20 Minutes

Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, assistante d’éducation dans un lycée de Castres, quitte l’établissement scolaire vers 13 heures. Elle n’a jamais été revue depuis. Trois ans plus tard, Guerric Jehanno, un ami du frère de la disparue, est mis en examen et écroué. Le parquet de Toulouse vient de demander le renvoi de ce maçon devant les assises pour « enlèvement, séquestration, viol et meurtre ». S’il n’a rien reconnu devant le juge d’instruction, le principal suspect a à quatre reprises fait des aveux auprès de codétenus.

« C’est une décision cohérente, conforme à la réalité du dossier », a expliqué ce jeudi l’avocat de la famille d’Amandine Estrabaud, Pierre Debuisson. Ce dernier attend désormais l’ordonnance de mise en accusation des juges d’instruction qui pourrait intervenir d’ici un à deux mois, pour un procès en 2020.

Une demande de fouilles complémentaires dans la forêt de Lacrouzette

Pour tenter de retrouver le corps de la jeune femme, l’avocat avait fait une demande de fouilles complémentaires dans la forêt de Lacrouzette, mais cela lui a été refusé.

Lors de la première confidence de Guerric Jehanno à un codétenu, des cartes dessinées de sa main, censées indiquer les lieux où il avait enfoui le corps de sa victime, avaient même été retrouvées. Des recherches s’en étaient suivies.

Au moment de sa disparition, la porte de la maison de la disparue avait été retrouvée ouverte. Des chaussures et une boucle d’oreille appartenant à Amandine Estrabaud avaient été découverts à proximité.