PENELOPEGATE Les juges ont demandé le renvoi devant le tribunal de François Fillon et de son épouse, Penelope

Penelope et François Fillon le 9 avril 2017 à Paris en meeting. — Thibault Camus/AP/SIPA

Il y aura bien un procès pour François Fillon. Les juges ont demandé le renvoi en correctionnelle de l’ex-Premier ministre François Fillon et son épouse Penelope. Selon les informations du Monde, l’ancien député suppléant de François Fillon, Marc Joulaud, est également visé par ce renvoi.

Selon le quotidien, l’ex-candidat de la droite à la présidentielle de 2017 est renvoyé pour « détournement de fonds publics », « recel de détournement de fonds publics », « abus de biens sociaux » et « manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Son épouse l’est pour « complicité et recel de détournement de fonds publics » et « recel d’abus de biens sociaux ».

