Nancy: Un couple condamné à deux ans de prison ferme pour avoir détourné 586.000 euros de l'armée (Illustration) — M.Libert / 20 Minutes

Cela a duré trois ans. Entre mars 2014 et mars 2017, le couple jugé a profité de l’argent détourné de l’armée, soit une somme totale de 586.000 euros. Employée du Centre expert des ressources humaines et de la solde à la caserne Blandan à Nancy (Meurthe-et-Moselle), la prévenue a profité d’une faille dans le système du logiciel Louvois pour détourner les indemnités prévues à des personnels quittant l’armée, explique l'Est républicain. Elle avait notamment inscrit son mari, chauffeur-routier, comme lieutenant pour pouvoir verser de l’argent sur son compte.

Le couple de quinquagénaires a été condamné à 36 mois de prison dont 12 avec sursis et mise l’épreuve, sans mandat de dépôt, et à une privation de leurs droits civiques pour une durée de cinq ans, précise le quotidien régional. Les prévenus devront rembourser la somme détournée.