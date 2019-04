Inès Madani comparait devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris — BENOIT PEYRUCQ / AFP

Dans le documentaire diffusé sur Canal + diffusé en 2016, Soldats d'Allah, elle n’interprète qu’un second rôle. Une ombre voilée chargée à deux reprises par un mystérieux djihadiste de transmettre un courrier aux membres d’un groupe de jeunes radicalisés discutant sur Telegram, animés par le désir de mourir en martyr en France ou en Syrie. Par son intermédiaire, Abou Souleyman leur donne instructions et conseils et partage son expérience de combattant. En réalité, l’enquête a montré que ce dernier et Inès Madani ne sont qu'une seule et même personne.

Pourquoi cette jeune femme au visage poupon a-t-elle usurpé la « kunya » – le nom que prennent les djihadistes – d’un homme ? « Je n’aurais pas pu sinon parler avec des hommes », explique-t-elle ce jeudi, dans le box de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, où elle comparait pour association de malfaiteurs à visée terroriste aux côtés de deux autres personnes. Gilet gris, chemise blanche, les cheveux attachés en chignon, elle raconte à la cour comment et pourquoi Inès est devenue, en 2015, Abou Souleyman.

La rencontre avec Abou Barou

Tout commence quand, en janvier de la même année, son amie Anissa S. décide de partir en Syrie avec son fils Ibrahim, neuf mois. Les deux jeunes femmes sont « très proches ». Inès garde l’enfant quand sa mère travaille, quitte à ne pas aller à ses cours d’arabe. De temps en temps, elle « dépanne » la jeune maman en lui donnant un peu d’argent qu’elle a mis de côté. Le départ d’Anissa est donc un choc pour Inès. Anissa S. n’oublie pas de lui donner des nouvelles. Installée à Raqqa, la capitale de l’état islamique, elle s’est mariée avec un combattant et est tombée une nouvelle fois enceinte.

Elle essaie bien de convaincre Inès de la rejoindre. Même sans être mariée, elle pourrait s’occuper d’enfants, dit-elle. « Il y avait beaucoup d’orphelins », souffle-t-elle. Mais la native de Seine-Saint-Denis n’a « pas du tout » envie à cette époque de faire le voyage vers la Syrie. Anissa S. va alors la mettre en relation « avec des personnes sur place ». Notamment un certain Abou Barou. Né en 1981, ce djihadiste est abonné à la rubrique judiciaire, comme en témoigne la longueur de son casier. Inès Madani, dont l’estime a été érodée par un parcours scolaire chaotique, est « flattée » de discuter avec un « courageux » combattant de Daesh.

« Il me laissait totalement le gérer »

Très vite, il lui demande de recruter des gens pour partir en Syrie ou commettre des attentats en France. « Le mieux, c’est que les hommes restent en France » pour ensanglanter le pays, lui a-t-il dit. Abou Barou sait lui parler, lui redonne « confiance ». Alors elle suit ses instructions à la lettre. Pour accomplir sa mission, elle utilise le compte Facebook du djihadiste qu’il utilisait sous le pseudonyme d’Abou Souleyman. « Il me laissait totalement le gérer », indique-t-elle à la présidente de la cour, Isabelle Prévost-Desprez. « Au début, c’était bizarre, après j’ai pris l’habitude. »

Inès Madani – ou plutôt Abou Souleyman – parvient ensuite à intégrer un groupe de jeunes radicalisés, sur la messagerie cryptée Telegram. Abou Barou lui dit « qu’il fallait profiter de ça, le groupe était déjà fait ». C’est cette bande qu’un réalisateur a infiltrée et filmée en caméra cachée durant plusieurs mois. Abou Souleyman – et donc Abou Barou par l’intermédiaire d’Inès - prend de plus en plus d’importance au sein du groupe, au point qu’il finit par codiriger la cellule. Mais plusieurs de ses membres ont été interpellés par la DGSI après les attentats du 13-Novembre, les empêchant de concrétiser leur projet mortifère.

Tentative d’attentat devant Notre-Dame

Inès Madani, elle, est passée à travers les mailles du filet. A partir de l’été 2016, elle n’a plus eu de nouvelles d’Abou Barou. En revanche, elle est rentrée en contact avec un autre djihadiste à la tenace légende noire, Rachid Kassim. C’est lui qui a inspiré Inès et quatre autres femmes lorsqu’elles ont tenté, en vain, d'enflammer une voiture pleine de bonbonnes de gaz et aspergée de gasoil, en septembre 2016, près de Notre-Dame-de-Paris.

Arrêtées quelques jours plus tard, elles seront jugées cet automne. Quant a son amie Anissa S., Inès Madani ignore ce qu’elle est devenue. « Peut-être qu’elle est morte... »