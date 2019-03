PROCES L'accusé aurait commis ces agressions, entre 1992 et 2014, sur des enfants placés à son domicile par les services sociaux, sa femme ayant l'agrément

Le tribunal de Nîmes (illustration). — N. Bonzom / Maxele Presse

Dix ans de réclusion criminelle, c’est la peine à laquelle a été condamné un père de famille d’accueil, ce vendredi par la cour d’assises de Corse-du-Sud, pour des viols commis sur des enfants placés à son domicile par les services sociaux.

La peine, prononcée pour des faits de viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs, a été assortie d’une période de sûreté de neuf ans et demi. Les agressions auraient été commises, entre 1992 et 2014, sur des enfants placés au domicile de l’accusé par les services sociaux, sa femme ayant l’agrément.

« Un homme obsédé par le sexe qui se sert des enfants, ce sont ses poupées »

Toutes les victimes avaient entre 10 et 12 ans au moment des faits. L’une d’elle a mis fin à ses jours, en juin 2014. L’avocate générale, Clémence Caron, avait requis 18 ans de prison. A l’annonce de la peine, Joseph Cassar, 75 ans, un petit homme au crâne dégarni, a posé ses mains sur son visage en sanglotant. Il nie les faits depuis le début de l’instruction, en décembre 2015.

« Joseph Cassar n’est pas un prédateur, mais un criminel d’opportunité face à des proies faciles. Ce n’est pas un pédophile, mais un homme obsédé par le sexe qui se sert des enfants, ce sont ses poupées », a développé l’avocate générale dans son réquisitoire tout en écartant le doute.

« Prises séparément, les affaires n’auraient pas tenu », estime la défense

Les avocats de la défense ont dénoncé un dossier « sans preuve matérielle ». « Nous, nous avons fait du cas par cas, car il y a un doute pour chaque plaignant. Prises séparément, les affaires n’auraient pas tenu », a assuré Me Johana Giovanni. Son confrère Me Xavier Casimir a insisté : « Dans ce dossier vous n’avez que des incongruités, il y a trop de trucs qui ne collent pas. » Ils envisagent de faire appel de cette décision.

Entendu à la demande de la défense, un enfant placé dans cette famille s’est souvenu que « quand il (l’accusé) prenait des filles sur ses genoux ou qu’il passait la main sous le t-shirt, Madame Cassar lui faisait les gros yeux et il arrêtait ». La famille de Joseph Cassar a défilé à la barre pour affirmer son innocence.