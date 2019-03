Nadia Daam, lors de sa chronique du 1er novembre 2017 sur Europe 1. — Capture d'écran Europe 1

Elle pensait pouvoir tourner la page mais elle devra malheureusement revivre ces douloureux moments à la barre. Pour Nadia Daam, l’audience du 20 mars dernier devait être la dernière d’une série de procès intentés à ses différents cyber-harceleurs. Ce jour-là, un étudiant en philosophie de 27 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Rennes pour ses menaces proférées à l’encontre de la journaliste.

Dans un message posté le 1er novembre 2017 sur le forum Blabla 18-25 du site jeuxvideo.com, le prévenu avait notamment menacé de « violer [le] cadavre » de Nadia Daam ainsi que celui de sa fille de 11 ans, tout en menaçant de violer la jeune fille. Des propos d’une rare violence, accompagnés de dizaines d’autres termes tout aussi ignobles. Le « pire message », avait estimé la journaliste, parmi tous ceux reçus en réaction à sa chronique sur Europe 1 visant le forum précité.

L‘étudiant rennais avait finalement été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 2.500 euros de dommages et intérêts pour menaces de crime envers la fille de Nadia Daam, mais relaxé pour les menaces de mort contre l’actuelle chroniqueuse d’Arte.

« Ce sera pénible de subir ses fanfaronnades indignes »

C’est justement ce premier point qui a décidé la défense de l’étudiant à faire appel mercredi. Pour Maître Frédéric Birrien, avocat du prévenu, Nadia Daam s’était en effet constituée partie civile en son nom propre et non pour sa fille, son confrère Maître Eric Morain ne pouvant donc pas être le représentant légal de la fillette. « C’est un problème exclusivement technique et juridique et non moral », souligne Me Birrien.

L’avocat de Nadia Daam n’a en revanche pas caché son indignation et celui de sa cliente devant ce choix de la partie adverse. « Cela montre qu’il [le prévenu] n’a rien compris et qu’il persiste, juge Me Morain. On y retournera avec détermination même s’il sera particulièrement pénible de subir à nouveau ses fanfaronnades indignes. »