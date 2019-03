A son procès pour fraude fiscale, Dieudonné invoque son droit au silence

ESPECES ET COFFRES-FORTS Dieudonné devra répondre de « fraude fiscale », de « blanchiment de fraude fiscale » et « d’organisation frauduleuse de son insolvabilité »

Le procès de Dieudonné, soupçonné d'avoir dissimulé au fisc plus d'un million d'euros de recettes de ses spectacles, s'est ouvert mardi 26 mars à Paris. — AFP

« Je crois que tout est dans le dossier », « je laisse le soin à mes avocats de vous répondre », « je vais exercer mon droit au silence »… Au deuxième jour de son procès à Paris pour « fraude fiscale », « blanchiment » ou encore « abus de biens sociaux », Dieudonné M'Bala M'Bala a opposé au tribunal son « droit au silence » lors de son premier interrogatoire. Soumis aux nombreuses questions de la présidente du tribunal correctionnel, l’humoriste controversé a refusé, ce mercredi, de s’expliquer.

Les juges ont ensuite entamé l’examen du fond de l’affaire par les poursuites pour « abus de biens sociaux » contre Dieudonné et sa compagne Noémie Montagne au préjudice de leur société, les Productions de la Plume. Noémie Montagne en était la dirigeante de droit.

« Vous n’apparaissez pas comme gérant de la société, pas forcément comme expéditeur ou récepteur de fonds : une interprétation serait que vous avez sciemment voulu disparaître pour faire en sorte de ne pas être poursuivi », a lancé la présidente à Dieudonné, soupçonné d’être le gérant de fait des Productions de la Plume. « Je serais tenté de répondre, a lancé le polémiste, mais je vais exercer mon droit au silence. »

657.000 euros en espèces retrouvés dans des coffres-forts

La présidente a également interrogé l’humoriste sur les 657.000 euros en espèces retrouvés dans les coffres-forts de sa propriété : « Pourquoi cet argent est au domicile et pas sur les comptes bancaires de la société, qui en avait plusieurs ? ». Mais aussi sur l’absence de caisse enregistreuse et de terminal de paiement par carte dans son théâtre de la Main d’or, dont il a depuis été expulsé. Sans réponse. Sa compagne a elle aussi opposé son droit au silence, se disant toutefois « innocente ».

Dieudonné s’était montré plus loquace à son arrivée au tribunal mercredi, tablant sur « un déroulé sans faute (du procès) jusqu’à la fin ». « Je ne suis un exilé ni politique, ni fiscal, je suis un patriote de l’impôt, avait-il affirmé. Ces dernières années, on s’est fait jeter des banques, condamner à une situation qui va être parfaitement expliquée. »

Invoquer ce droit au silence, « c’est un choix de défense, lorsqu’on veut être précis, de ne pas laisser place à l’interprétation », a assuré Dieudonné à l’issue de l’audience, ajoutant que « c’est quelque chose de très précis, la fiscalité ».

Quelque 1,4 million d’euros en liquide accumulés entre 2009 et 2014

Le tribunal avait auparavant passé plusieurs heures à examiner des recours de la défense : deux questions prioritaires de constitutionnalité, rejetées, et des requêtes en nullité de la procédure, sur lesquelles les magistrats se prononceront au moment de leur jugement.

Les investigations, déclenchées en 2013, ont mis au jour quelque 1,4 million d’euros en liquide accumulés entre 2009 et 2014 par l’humoriste de 53 ans, qui se disait à l’époque ruiné et insolvable, et ses proches. Le polémiste et sa compagne sont jugés pour « abus de biens sociaux » aux dépens de leur société tandis que Dieudonné devra répondre de « fraude fiscale », de « blanchiment de fraude fiscale » et « d’organisation frauduleuse de son insolvabilité ». Le couple et leur société seront aussi jugés pour « fraude à la TVA », pour avoir dissimulé des recettes.

Le procès reprendra lundi, jusqu’à mercredi.