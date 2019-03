JUSTICE Jugé en comparution immédiate mercredi, un jeune homme de 26 ans a été condamné pour six vols de portables et vélos avec violence

Au palais de justice de Toulouse. (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

Lorsque les policiers de la brigade criminelle de répression des atteintes aux personnes (BCRAP) ont réussi à l’identifier, il se trouvait déjà incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses pour vol.

Mercredi, un homme de 26 ans a été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Toulouse pour six vols commis avec violence. Les agressions ont eu lieu entre le mois d’octobre 2018 et le début de l’année 2019 dans les secteurs de la Roseraie et du Château de l’Hers.

Pour dépouiller ses victimes de leur vélo ou de leur téléphone portable, il usait de subterfuges, demandait l’heure aux personnes pour détourner leur attention avant de les bousculer. Il est allé jusqu’à essayer d’étrangler une de ses victimes et a mordu l’une d’elles indique une source policière.

Jugé en comparution immédiate, le jeune homme a aussi écopé d’une interdiction de territoire d’une durée de cinq ans.