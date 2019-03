Illustration d'un Ehpad — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Un aide-soignant de 57 ans travaillant à Arcueil a été jugé pour «violences».

Il avait été filmé à son insu en train de maltraiter une patiente de 98 ans.

Le tribunal l'a condamné à la peine maximale prévue par la loi.

D’abord, un grand moulinet de la main. De l’arrière vers l’avant. Puis un geste de bas en haut en serrant très fort le poing. Le président de la 12e chambre du tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) a fini par joindre le geste à la parole pour interroger Albert. C. Mais l’aide-soignant de 57 ans n’a jamais été en mesure d’expliquer pourquoi il a donné deux gifles et tiré les cheveux d’une patiente de 98 ans, du 5 au 7 février dernier, dans l'Ehpad La Maison du grand cèdre d'Arcueil où elle résidait. « Je ne peux pas l’expliquer », a-t-il simplement lâché sans aucune empathie.

En fin d’après-midi, ce vendredi, il a finalement été condamné à cinq ans de prison ferme pour « violences sur personne vulnérable ayant entraîné plus de 8 jours d’incapacité totale de travail ». Beaucoup plus si l’on en croit l’avocate des enfants de la patiente. Victime d’une fracture du fémur au cours de cet épisode de violences, la nonagénaire serait aujourd’hui dans l’incapacité de pouvoir remarcher un jour. « C’est la grand-mère de tout le monde. C’était une femme exceptionnelle. Je parle à l’imparfait à dessein parce que cette femme est désormais allongée et condamnée à regarder le plafond. Ce n’est pas une vie », a détaillé Caroline Moreau-Didier.

« Au regard des faits, de leur répétition, de leur ampleur et de la vulnérabilité de la victime », le tribunal a donc condamné cet homme à la peine maximale prévue par la loi, allant au-delà des réquisitions du parquet qui, un peu plus tôt, avait réclamé une peine de cinq ans de prison dont un avec sursis. Placé en détention provisoire lors de al découverte des faits, il a donc été maintenu en détention.

#Ehpad : La procureure indique qu'elle ne croit pas que le prévenu a "pété un câble". "Moi, je crois que cette dame a dérangé [Albert. C.] pendant sa sieste."

Elle tient à rappeler qu'il cumulait deux emplois. — Vincent Vantighem (@vvantighem) March 22, 2019

« Un jour, elle nous a dit qu’un homme l’avait frappée... »

Dignes et drapées dans leur chagrin, les deux filles de la patiente sont venues à la barre expliquer pourquoi elles avaient décidé d’installer une caméra dans la chambre de leur mère, dans cet Ehpad d’Arcueil, afin de découvrir la vérité. « Un jour, elle nous a dit qu’un homme l’avait frappée durant la nuit », raconte ainsi la première. « Mais dans le personnel, il n’y avait que des femmes », complète la seconde. De fait, Albert. C., le seul homme aide-soignant, ne travaillait que la nuit et ne croisait donc jamais les familles des patients.

La vieille dame étant sujette à des trous de mémoire et des troubles cognitifs de plus en plus grands, les deux filles ne l’ont donc pas crue immédiatement. Mais quelques mois plus tard, à force de retrouver leur « maman » avec des hématomes au visage, elles ont décidé de prendre les choses en main. « Mon mari a cherché sur Internet. On a pris une caméra avec une bande de 30 heures renouvelable, explique l’une d’elle. On envisageait d'en prendre une seconde pour compléter le cycle. »

Quand l’Ehpad les a appelées, début février, pour signaler « une fracture spontanée » du fémur de leur mère, les deux femmes ont donc visionné les images. C'est une « monstruosité » qu'elles ont découvert, pour reprendre les termes du président. Alors qu'elle avait vraisemblablement chuté de son lit en pleine nuit, la vieille dame a été la cible de coups de pieds et de gifles de l'aide soignant qui l'a également copieusement insultée.

#Ehpad :

- Je m’en excuse auprès de la famille encore une fois pour les propos tenus

- Vous vous excusez mais c’est terrible ! « Salope. » « Ta gueule ! » Alors que c’est terminé. Vous continuez à l’insulter gratuitement. — Vincent Vantighem (@vvantighem) March 22, 2019

