Des enfants et parents a l'entree de l'ecole elementaire du Mas De La Raz. Villefontaine : un directeur d'ecole soupconne de viols sur des eleves. Le directeur d'une ecole primaire de la commune nord-iseroise de Villefontaine, souponne de viols sur mineurs, a ete interpelle et place en garde a vue. Credit:ALLILI MOURAD/SIPA — SIPA

La justice a rendu un non-lieu dans l’affaire de pédophilie de Villefontaine, qui avait éclaté en 2015.

Romain Farina, l’instituteur, mis en examen et écroué, s’est donné la mort un an plus tard.

L’une de ses victimes a fait appel. Son avocat estime que certaines questions restent en suspens et que l’enquête ne peut d’arrêter à ce stade.

Une décision qui ne passe pas. Lundi, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu dans l’affaire de pédophilie de Villefontaine, considérant que l’action publique était éteinte puisque l’instituteur Romain Farina, mis en examen et écroué le 25 mars 2015, s'est depuis donné la mort en cellule. Sarah, l’une de ses victimes, la première à avoir été recensée, a décidé de faire appel, apprend à 20 Minutes Hervé Gerbi, son avocat.

La jeune femme de 22 ans avait été violée en 2003 à l’âge de 6 ans à Vénissieux. « On ne peut pas accepter que l’enquête, qui porte sur le plus grand scandale de pédophilie au sein de l’Education nationale, au sein du sanctuaire de l’école, ne puisse pas aller plus loin », s’indigne l’avocat, réclamant un complément d’enquête auprès de la chambre d’instruction.

« En 14 ans, personne ne s’est posée de questions ? J’ai dû mal à le croire »

Selon lui certaines questions restent en suspens : « Les investigations menées ont révélé que deux personnes distinctes de Romain Farina, ont eu accès à ses fichiers numériques entre 2003 et 2015. Elles se sont manifestement abstenues de dire ce qu’elles avaient vu », étaie Hervé Gerbi. Plus de 500.000 photos et 11.000 vidéos avaient été retrouvées dans l’ordinateur du directeur d’école. Celui qui se surnommait « PédoMaster » avait filmé des centaines de séances d’ateliers du goût lors desquelles il imposait des fellations à ses petites victimes ayant toutes les yeux bandés.

« Pendant 14 ans, Romain Farina a travaillé dans sept établissements différents. Il avait mis en place toute une disposition dans sa classe, en prévoyant des étagères, des petits meubles, des rideaux mais aussi une caméra. Il se filmait. Il suivait les enfants dans les toilettes pour se masturber. Mais aucune femme de ménage, aucune aide de service, collègue de travail ou même inspecteur académique ne se sont posés de question ? J’ai dû mal à le croire », s’interroge l’avocat, rappelant que le premier signalement effectué en 2001 n'« avait pas été pris aux sérieux ».

« L’institution judiciaire n’a pas su protéger les victimes »

Sept ans plus tard, en 2008, l’homme avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir téléchargé des images pédopornographiques. « On n’est pas allé plus loin dans la recherche de l’information. Aucune perquisition n’a été effectuée à son domicile à cette époque. Si cela avait été le cas, on aurait retrouvé des fichiers. Mais on s’est contenté du minimum », accuse Hervé Gerbi. Et d’insister : « Aujourd’hui, on vient nous dire "on ne savait pas". Soit l’Education nationale avait des bribes d’informations mais elle n’a rien fait. Soit elle ne savait réellement pas mais dans ce cas-là, l’institution judiciaire n’a pas su protéger les victimes. Aujourd’hui, il y a des comptes à rendre car on lui a laissé les moyens d’accomplir ses viols et on lui a laissé croire qu’il pouvait agir en toute impunité ».

Selon l’avocat, 80 petites victimes ont pu être identifiées par les enquêteurs mais 46 ont été reconnues par la justice, comme ayant subi des viols ou des agressions sexuelles. « Pour les autres, l’enquête n’a pu aller plus loin en raison du décès de Romain Farina », précise Hervé Gerbi.