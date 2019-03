Jacques Bompard — M.P

Le parquet a requis jeudi deux ans de prison et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre du maire d'Orange, Jacques Bompard (Ligue du Sud) pour prise illégale d'intérêts, devant le tribunal correctionnel de Carpentras (Vaucluse), a-t-on appris vendredi auprès de son avocat. «Le parquet a pris des réquisitions extrêmement lourdes, demandant de la prison "ferme ou avec sursis" au tribunal», a déclaré Me Benoît Fleury, conseil de Jacques Bompard.

Jacques Bompard, sa fille et son gendre comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour deux affaires datant de 2003 et 2004, alors que le maire d'Orange était encore élu du Front national. L'enquête a démontré que la commune vendait des biens immobiliers, ensuite rachetés via des Sociétés civiles immobilières (SCI) par les prévenus qui réalisaient des plus-values importantes lors de la revente.

Jacques Bompard avait été mis en examen en décembre 2010

«On reproche au maire d'avoir signé la vente d'un bien communal vendu aux enchères aux époux Lainé [ndlr: sa fille et son gendre] mais c'est son adjoint à l'urbanisme qui l'a signée», assure Me Fleury. A l'encontre de Christophe et Annick Lainé, le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende, selon leur avocat Me Frédéric Tort, joint par l'AFP.

Jacques Bompard avait été mis en examen en décembre 2010 dans cette information judiciaire ouverte à la suite de la plainte d'un exploitant viticole orangeais, Bernard Jaume, ancien membre du FN. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 9 mai.