C’est une date qui avait été envisagée lors de la réunion entre les juges et les parties civiles, à Nice en novembre dernier. Le procès de l' attentat de Nice devrait avoir lieu à la fin de l’année 2020. C’est ce qu’a confirmé la procureur générale de Paris, Catherine Champrenault, au Parisien.

Le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, 86 personnes avaient été tuées et plus de 300 autres blessées dans une attaque au camion. Un attentat qui avait eu lieu à la fin du feu d’artifice tiré pour la fête nationale.

La ville de Nice ne peut pas être partie civile

L’auteur de l’attaque, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, avait été abattu par les policiers dans son camion. Il reste à déterminer le degré d’implication des mis en cause et éventuels complices. Si les juges veulent voir les accusés comparaître détenus, le délai des trois ans ne doit pas être dépassé. Six personnes sont détenues. Notamment Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud et Ramzy Arefa qui apparaissent dans les SMS et les selfies étudiés par les juges. Deux personnes ont été libérées et placées sous contrôle judiciaire : Hamdi Zagar et Enkeledja Zace. Un autre s’est suicidé en prison.

Plus de 500 victimes et 70 avocats pourraient être présents au procès. Mardi, la ville de Nice a appris qu’elle ne pourrait pas se constituer partie civile dans cette affaire, sa demande ayant été rejetée par la cour de cassation.