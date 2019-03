Doubs: Dix ans de prison pour un ancien entraîneur de rugby pour viol sur mineurs (Illustration) — M.Libert / 20 Minutes

Condamné 16 ans après les faits, un homme de 45 ans qui entraînait l’équipe de rugby d’un petit village du Doubs dort désormais en prison. Entre 2003 et 2005, l’éducateur sportif a imposé des relations sexuelles et des attouchements à deux adolescents de 13 ans, rapporte l'Est Républicain. Les jurés de la cour d’assises de Besançon sont allés mercredi au-delà des huit ans de prison demandés par le procureur.

« J’ai conscience du mal que j’ai fait » a déclaré l’accusé qui avait reconnu les faits en garde à vue. A la barre, il s’est défendu en soulignant qu’il est désormais sous traitement. L’avocat des plaignants lui a répondu sèchement : selon lui, en tant qu’entraîneur, l’homme exerçait une autorité forte sur ces jeunes garçons. Un témoin a décrit l’accusé comme « très proche de ses joueurs, il prenait parfois sa douche avec eux, mais on ne soupçonnait pas ce qui se passait. »