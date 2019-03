VIDEO. Affaire Sophie Le Tan: Le principal suspect dans la disparition de l’étudiante va être réentendu entre fin mars et début avril (Archives) — G. Varela / 20 Minutes

Il n’a plus été entendu depuis le 5 octobre. Son deuxième interrogatoire au tribunal de Strasbourg est désormais programmé. Jean-Marc Reiser, principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, étudiante de 20 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis la visite d’un appartement à Schiltigheim (Bas-Rhin) en septembre 2018, sera réentendu par le juge d’instruction entre la fin mars et le début d’avril, a indiqué à 20 Minutes son avocat Me Giuriato.

Les conseillers de Jean-Marc Reiser n’ont prévu de communiquer sur la date exacte de l’interrogatoire que quelques jours avant sa tenue. Il pourra durer plusieurs heures puisqu’il sera à nouveau interrogé sur l’affaire ainsi que sur tous les nouveaux éléments apparus depuis le 5 octobre.

Une marche pour Sophie Le Tan

Mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, l’homme de 59 ans nie toute implication dans la disparition de Sophie Le Tan. En détention depuis mi-septembre, sa première demande de remise en liberté a été rejetée jeudi par la cour d’appel de Colmar.

Le groupe de soutien aux proches de Sophie Le Tan, actif sur la page Facebook «Mobilisation pour retrouver Sophie Le Tan», organise une marche solidaire à Cernay (commune du Haut-Rhin d’où est originaire l’étudiante disparue) samedi à 16h.