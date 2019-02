Lors d'une manifestation des gilets jaunes à Saint-Nazaire, en janvier 2019 — S. Salom Gomis/ SIPA

A Saint-Nazaire, le lieu de vie des «gilets jaunes» est menacé d'expulsion.

Il devra être libéré le 23 avril, selon le protocole d'accord conclu entre le promoteur et les manifestants.

Un accord avec le promoteur a été trouvé. Les « gilets jaunes » de Saint-Nazaire peuvent continuer à occuper la Maison du peuple, un bâtiment devenu leur quartier général depuis novembre, mais devront la quitter au 23 avril, a-t-on appris mercredi. Une audience devant le tribunal d’instance de la ville, qui devait statuer sur une éventuelle expulsion des « gilets jaunes », s’est tenue à ce sujet. Le lieu est en effet occupé illégalement depuis trois mois.

Les débats lors de l’audience n’ont pas eu lieu, un protocole d’accord ayant été trouvé par les deux parties, les «gilets jaunes» et le groupe Pichet, promoteur immobilier et propriétaire du bâtiment devenu un lieu de vie et de débats. Au-delà de la date butoir, des pénalités financières seront appliquées et la force publique pourra intervenir pour déloger les occupants. Les « gilets jaunes » seraient une vingtaine à vivre sur place.

« Les gens sont très attachés à ce lieu »

« Ils nous laissent tranquillement la Maison du peuple jusqu’au 23 avril et renonceront aux poursuites financières si nous avons quitté les lieux » à cette date, a déclaré Ludovic, un « gilet jaune » présent à l’audience. « Grâce à cet accord, on va pouvoir partir de manière sereine, sans qu’il y ait de tension et cela satisfait tout le monde », a-t-il ajouté. « Les gens sont très attachés à ce lieu, on a vécu des choses très intenses et cela va de toute façon être un crève-cœur très douloureux de l’abandonner », a-t-il encore dit.

Les « gilets jaunes » de Saint-Nazaire comptent profiter de la Maison du peuple pour planifier une «assemblée des assemblées» censée réunir des délégations de toute la France, à l’image de celle organisée à Commercy (Meuse) le 26 janvier. Ce rendez-vous pourrait être organisé du 5 au 7 avril.