JUSTICE La cour d'appel de Paris a décidé de remettre Alexandre Benalla et Vincent Crase en liberté

Alexandre Benalla, le 19 février 2019 au Palais de justice de Paris. — AFP

Une semaine tout pile en prison. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire ce mardi après-midi, a appris 20 Minutes de source proche du dossier. L’ancien chargé de mission d’Emmanuel Macron et son acolyte avaient été placés en détention le 19 février par la justice après la révélation d’enregistrements par Médiapart laissant entendre qu’ils avaient violé leur contrôle judiciaire.

Saisie, la cour d’appel de Paris a donc décidé, cet après-midi, de les remettre en liberté.

