Après le préfet, le député. Le militant Cédric Herrou, qui sera jugé en appel pour injures au représentant de l’Etat dans les Alpes-Maritimes, a été mis en examen lundi après des propos tenus à l’encontre d’Eric Ciotti (LR), a fait savoir son avocate. Il avait vilipendé son appel à renvoyer en Libye les bateaux de secours aux migrants comme l’Aquarius.

En juin 2018, après la fermeture des ports italiens, le navire humanitaire avec 630 migrants à bord, était devenu l’objet d’une intense crise diplomatique en Europe. Sur CNews, le député azuréen avait plaidé pour la fermeté pour faire diminuer les flux migratoires, jugeant que l’Aquarius devait retourner vers les côtes libyennes.

De l’humour « maladroit » et un autre tweet qu’il « assume »

« J’ai trouvé le plus gros porc français pour accueillir tout le misérabilisme du monde !! @ECiotti champion du monde !!! », avait réagi Cédric Herrou sur Twitter. Le lendemain, il postait un autre message : « Quand @ECiotti dit en 2018 "mettons les migrants en Libye" il dirait en 1940 mettons-les dans les chambres à gaz ».

Provocation indécente de @CedricHerrou qui montre le vrai visage des militants #noborders prêts à instrumentaliser la Shoah et les chambres à gaz pour faire exister leur activisme pro #migrants. #Aquarius pic.twitter.com/eSI8Z2dM6H — Eric Ciotti (@ECiotti) June 13, 2018

« Le premier tweet est une réaction à chaud, de l’humour maladroit. Il l’a supprimé […]. Le second ne fait que souligner la bêtise des propos d’Eric Ciotti puisque les migrants risquent la mort en Libye. Il l’assume », a indiqué Me Sabrina Goldman. L’avocate de Cédric Herrou s’interroge sur la démarche du député « traité de nazi, de raciste et de lâche par tout un tas d’autres gens ».

Mis en examen pour injure et diffamation dans cette nouvelle affaire, Cédric Herrou devrait être jugé avant la fin de l’année.