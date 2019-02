VIDEO. Affaire Sophie Le Tan: Le principal suspect dans la disparition de l'étudiante demande sa remise en liberté (Archives) — G. Varela / 20 Minutes

Il est le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, l’étudiante qui n’a plus donné signe de vie depuis sa visite d’un appartement à Schiltigheim (dans le Bas-Rhin) début septembre 2018. Jean-Marc Reiser, mis en examen des chefs d’assassinat avec préméditation, enlèvement et séquestration, et incarcéré depuis l’automne, demande désormais sa remise en liberté, a confirmé auprès de 20 Minutes son avocat Me Giuriato.

La demande de remise en liberté sera examinée ce jeudi 28 février à 10h30 par la cour d’appel de Colmar, indique encore son avocat. Sur la page Facebook Mobilisation pour Sophie Le Tan, les membres appellent à un rassemblement pour montrer leur opposition à cette remise en liberté.