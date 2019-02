Illustration d'une salle d'audience au tribunal correctionnel de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Il avait semé la panique pendant trois semaines fin 2018 dans la petite commune d’Acigné, à l’est de Rennes. Un homme de 29 ans a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Rennes à quinze mois de prison, dont neuf assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.

Absent lors de l’annonce du délibéré, l’individu a été reconnu coupable de multiples dégradations sur des véhicules. Son « tableau de chasse » est pour le moins impressionnant : entre le 25 novembre et le 21 décembre, il avait crevé avec un couteau 335 pneus sur 155 véhicules. L’individu avait été interpellé le 27 décembre après de nombreuses opérations de surveillance menées par les gendarmes dans la commune.

#Acigne Interpellation d’un individu ayant crevé 335 pneus sur 150 véhicules entre fin novembre et décembre. Les victimes seront contactées prochainement pour faire connaître les suites judiciaires. pic.twitter.com/SQFqdHVX3E — Gendarmerie d’Ille-et-Vilaine (@Gendarmerie_35) 28 décembre 2018

A Acigné, un véritable climat de psychose s’était installé chez les habitants. Certains avaient ainsi passé des nuits dans leur voiture dans l’espoir de repérer en flagrant délit le « serial creveur de pneus ». Des rumeurs s’étaient également propagées dans la commune sur l’identité du fauteur de troubles.

Une centaine de victimes à indemniser

Lors de l’audience, qui s’est tenue le 15 janvier, l’accusé avait exprimé sa honte et ses regrets devant les nombreuses parties civiles présentes. En garde à vue, il avait reconnu une partie des faits, justifiant ses actes par un mal-être et des problèmes personnels selon un officier de la gendarmerie, cité par France 3 Bretagne. L’individu avait été placé sous curatelle renforcée entre 2009 et 2014. Son avocate avait d’ailleurs demandé, en vain, le report du procès afin d’obtenir une expertise psychiatrique de son client.

Outre sa peine de prison, le « serial creveur de pneus » devra également verser plusieurs dizaines de milliers d’euros à la centaine de victimes au titre du préjudice matériel et moral.