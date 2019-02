Riom (Puy-de-Dôme), le 5 septembre 2016. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, arrive à la cour d'assises où est jugé l'homme qui l'a violée en 2012. — Thierry Zoccolan / AFP

La Cour de cassation a cassé le verdict rendu en 2018 dans «l'affaire Fiona».

Cela ouvre la voie à une libération immédiate de Cécile Bourgeon, sa mère.

Un nouveau procès en appel devrait se tenir dans les prochains mois.

Elle devrait sortir ce mercredi soir. Jeudi matin au plus tard. La Cour de cassation vient d'ordonner la tenue d'un nouveau procès dans l’affaire de la mort de la petite Fiona. Cela ouvre automatiquement la voie à une libération immédiate de Cécile Bourgeon, sa mère, qui purgeait jusqu’ici une peine à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (Rhône). Condamnée en appel à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Haute-Loire en février 2018, Cécile Bourgeon avait formé un pourvoi en cassation, estimant que le verdict avait été entaché de plusieurs irrégularités.

Le verdict rendu en appel étant cassé, c'est désormais la décision du procès en première instance qui s'applique. Lors de ce procès à Riom en 2016, Cécile Bourgeon avait été condamné à cinq ans de prison pour des délits et acquittée des coups ayant entraîné la mort de Fiona sans intention de la donner. Ayant déjà passé plus de cinq ans derrière les barreaux, elle peut immédiatement sortir de prison et pourra comparaître libre lors du prochain procès. Selon nos informations, elle devrait vivre chez sa mère, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), dans l'attente de cette nouvelle audience. A l'inverse, Berkane Makhlouf, son ancien compagnon, avait écopé d'une peine de 20 ans de réclusion lors du premier procès et ne pourra donc pas prétendre à une libération.

