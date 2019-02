Un gendarme effectue des contrôles routiers. — SIPA

Un homme a été condamné à un an de prison ferme et six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Avignon, ce vendredi, pour une soirée de violences en novembre dernier. La Provence relate que le prévenu, qui avait beaucoup bu ce soir-là, a séquestré ses propriétaires pendant environ une heure. Ils assurent qu’il les a aussi menacés avec un couteau.

Ses propriétaires ont appelé les gendarmes aussitôt après leur « libération ». L’homme s’est alors rebellé, a exhibé son sexe et a mordu un des gendarmes. Il a également proféré des insultes racistes en direction d’un deuxième militaire.

