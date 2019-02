Illustration de la balance de Thémis, symbole de la Justice. (Illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Un vol de magrets de canard, sept coups de feu… et six ans de prison. Un policier qui avait tiré sur des voleurs à l’étalage en fuite a été condamné vendredi à Evry pour tentative de meurtre. Pour cet homme au comportement de « cow-boy », l’avocat général avait demandé à la cour d’assises de l’Essonne « une peine lourde, qui lui permettra de comprendre la gravité des faits ». Car après des années d’instruction et trois jours de procès, Gwenaël Leroux est toujours dans un « déni » qui le rend « dangereux », avait-il estimé, requérant huit ans de réclusion.

Arrivé libre à son procès, ce quadragénaire aujourd’hui ex-policier dormira en prison vendredi soir. En 2011, alors âgé de 39 ans, il assiste hors service, à un vol à l’étalage dans un supermarché de Limours (Essonne). Deux voleurs ont chacun glissé sous leurs tee-shirts un sachet de magrets de canards et réussi à prendre la fuite en grimpant à l’arrière d’une fourgonnette qui les attendait sur le parking.

« J’ai trois enfants, pourquoi tu nous tires dessus ? »

Il décide de les pourchasser, au volant de sa voiture. Bras passé par la fenêtre, il tire à plusieurs reprises en direction des fuyards. Une balle traverse le bras du premier voleur, finit dans la cuisse du second. La fourgonnette s’arrête, l’un des voleurs en descend. « J’ai trois enfants, pourquoi tu nous tires dessus ? », implore le jeune homme.

Le policier sort de sa voiture et en marchant dans leur direction, tire à nouveau à trois reprises.

En dépit des mots des fuyards, de témoins et des expertises balistiques, tous concordants, Gwenaël Leroux a continué à soutenir une version « farfelue », selon l’avocat général et l’enquêteur de l’IGPN (police des polices) qui l’avait entendu : la fourgonnette aurait reculé soudainement sur sa voiture et, se sentant en danger, il a tiré sept fois de suite. Les trois hommes « ont failli mourir », insiste l’avocat général. Celui blessé au bras en a gardé des séquelles.

« Rien compris »

Tout au long du procès, l’ancien policier, en brigade de nuit à l’époque et aujourd’hui ingénieur informatique, est apparu posé et sûr de sa vérité, avançant arguments improbables face aux preuves accablantes. « Est-ce qu’il y a un moment où vous estimez avoir été en tort ? », finit par lui demander la présidente. Il réfléchit longuement. « J’aurais pu rester simplement chez moi ».

« Il n’a rien compris à cette histoire », résume l’avocat général. « Il n’écoute rien, il est renfermé dans sa vérité », déplore-t-il, rappelant les témoignages d’anciens collègues décrivant un homme « qui manque d’humilité, imprévisible, impulsif », « capable de débloquer, de commettre des actes hallucinants » comme pointer son arme sur un collègue pour mimer ce qui arriverait si quelqu’un au commissariat s’adressait à sa femme, ou « jouer les cow-boys » en prenant en chasse des automobilistes alors qu’il n’est pas en service.