Place de la Contrescarpe, un jeune homme est pris à partie, le 1er-Mai dernier. — Naguib-Michel SIDHOM / AFP

Chloé. P. et Georgios. D. ont été jugés pour les violences du 1er mai.

Ils avaient jeté des projectiles sur les CRS, place de la Contrescarpe.

Peu après, Alexandre Benalla les avait vigoureusement molestés.

Le 1er mai 2018, c’était le point de départ de toute l'affaire Benalla. Georgios. D. et Chloé. P. espèrent désormais que ce vendredi 8 février marquera le point final, en ce qui les concerne. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le jeune couple à 500 euros d'amende pour avoir commis des violences sur des policiers, en marge de la manifestation place de la Contrescarpe. Agés de 29 et 30 ans, les jeunes amoureux avaient été violemment interpellés par Alexandre Benalla, juste après avoir jeté des projectiles -une carafe d’eau et un cendrier en aluminium- sur les CRS.

La procureure avait réclamé à leur encontre une peine de deux mois de prison avec sursis. Leur avocat, Sahand Saber avait, de son côté, demandé qu’ils soient dispensés de peine. A l’issue d’une audience d’un peu plus d’une heure, la présidente de la 28e chambre du tribunal de Paris a justifié sa décision. « C’est un peu couper la poire en deux. Vous ne rentrez pas dans le cadre d’une dispense de peine. Mais on tient compte qu’il y a assez peu de risques que vous recommenciez, a-t-elle indiqué. D’autre part, ce qui a suivi de cet événement vous a permis de vous rendre compte de la gravité des faits. Vous avez déjà été sanctionné pour cet événement. », conclut la présidente.

#Contrescarpe #Benalla : L'avocat explique que la vie de ses clients a vraiment basculé depuis ce 1er-Mai. "Georgios voit une affiche de la France Insoumise avec une caricature de Benalla violentant quelqu'un tous les jours quand il sort de son travail. Tous les jours." — Vincent Vantighem (@vvantighem) February 8, 2019

« On excuse publiquement »

A la barre, le jeune cuisinier grec de 29 ans et sa compagne, une graphiste de 30 ans, ont reconnu les faits et sont effectivement revenus sur toute ce qui a suivi leur interpellation musclée par Alexandre Benalla, en marge des manifestations du 1er-Mai. « Je voulais dire qu’on regrette parce qu’on n’est pas comme ça. On excuse publiquement, a indiqué Georgios dans un français approximatif. Mais ça a fait du mal sur nous, sur notre couple, sur tous les gens qu’on aime. » Leur avocat Sahand Saber a concentré sa courte plaidoirie sur l’impact que toute cette affaire a eu sur la vie de ses clients. « Tous les jours, on leur parle de ça. Tous les jours, ils sont poursuivis par des journalistes. »

Présentés à tort comme des membres des Black Blocs puis des manifestants d’extrême-gauche, Georgios. D. et Chloé. P., dont le casier judiciaire était vierge avant cette histoire, ont expliqué qu’ils n’avaient jamais manifesté de leur vie. Ce fameux 1er mai, ils voulaient simplement manger une crêpe, rue Mouffetard, pour fêter leurs six années de vie commune et se sont retrouvés pris au milieu des événements. « Et là, c’est allé très vite. Très très vite. Georgios a pris un coup de matraque. Un autre CRS a balancé un coup de pied dans une bouteille en verre qui était par terre dans notre direction. Et là, on a perdu le contrôle totalement. Georgios a attrapé une carafe. C’était un acte irréfléchi. »​

#Contrescarpe #Benalla : Où l'on apprend que Simonin s'est renseigné sur le profil de Georgios. D. et en a informé Benalla. Il lui envoie ce texto. « C’est un grec de Thessalonique à l’origine de la fake news sur Tolbiac. Il a essayé de faire croire qu’un étudiant était mort. » — Vincent Vantighem (@vvantighem) February 8, 2019

C'est juste après qu'Alexandre Benalla, alors présent en qualité « d'observateur » de la manifestation, avait décidé de les rudoyer, estimant même qu'ils étaient « les plus radicaux » de la place de la Contrescarpe. Pour cela, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron a été, lui-même, mis en examen pour « violences en réunion » et « immixtion dans l'exercice d'une fonction publique », déclenchant toute une série d'enquêtes judiciaires et médiatiques et une série de révélations qui ne semble plus s'arrêter depuis.