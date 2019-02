Le 2 mai 2016 à Villefranche-sur-Saône. Illustration du palais de justice de Villefranche, dans le Beaujolais dans le Rhône. — J.Laugier / 20 Minutes

Manon, 15 ans, avait été mortellement poignardée le 12 septembre 2016 dans la cour de son lycée.

L’un de ses camarades de classe, aujourd’hui âge de 17 ans et soupçonné d’avoir porté les coups mortels, est jugé depuis mercredi devant le tribunal pour enfant de Villefranche.

Après le drame, il a été hospitalisé d’office entre centre psychiatrique.

Le drame, qui s’était noué en septembre 2016 dans la cour du lycée Louis-Armand de Gleizé (Rhône), avait profondément bouleversé les élèves de l’établissement. Et ému la France entière. Le 12 septembre, quelques jours seulement après la rentrée des classes, Manon, qui allait avoir 16 ans, avait été poignardée sans raison apparente par l’un de ses camarades de classe. Frappée mortellement de plusieurs coups de couteau dans le dos.

Le procès de l’auteur présumé des coups fatals, s’est ouvert ce mercredi à huis clos devant le tribunal pour enfants de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Le jeune homme, âgé désormais de 17 ans, avait été déclaré irresponsable par la justice, dans un premier temps. L’entourage de la victime, outré qu’il puisse échapper à un procès, avait demandé de nouvelles expertises psychiatriques.

Une idée germée dans sa tête quelques mois plus tôt

A la suite de ce drame, le garçon avait été hospitalisé d’office au centre psychiatrique du Vinatier. Décrit comme introverti et sans antécédents judiciaires et médicaux, il n’a pas réellement donné d’explications à son geste meurtrier. Il avait toutefois indiqué que l’idée de tuer Manon, dont il se sentait très proche, avait germé dans son esprit au cours de l’été 2016.

Le 12 septembre, l’adolescent s’était approché de Manon dans la cour et l’avait poignardée à plusieurs reprises dans le dos et le cou. Alors que sa jeune victime était à terre, il avait continué à la frapper, méthodiquement selon les témoins et les images de la vidéosurveillance. Une surveillante lui avait alors demandé de lâcher son arme. Il n’avait alors opposé aucune résistance et s’était laissé arrêter.

Le procès doit se tenir jusqu’à vendredi.