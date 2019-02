PROCES L’ancien élu écologiste, accusé d’agression sexuelle et de harcèlement mais jamais poursuivi, veut laver son « honneur »

L'ancien député Denis Baupin — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

L’affaire avait fait grand bruit. Mais n’avait abouti à (presque) rien. Aujourd’hui, Denis Baupin, accusé d’agression sexuelle et de harcèlement mais jamais poursuivi, veut laver son « honneur » : le procès en diffamation que l’ex-député écologiste intente à Mediapart, France Inter et plusieurs de ses accusatrices débute lundi au tribunal de Paris.

Cette affaire avait vocation à ne jamais arriver au tribunal : après 10 mois d’investigations, le parquet de Paris a classé sans suite son enquête en mars 2017, considérant que si « les faits dénoncés, aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement […], ils sont cependant prescrits ».

« Jeux de séduction » entre « adultes »

La justice s’était saisie le 10 mai 2016, au lendemain des accusations lancées contre l’élu écologiste (EELV) sur Mediapart et France Inter par huit femmes - quatre anonymes et quatre élues écologistes : Isabelle Attard, Annie Lahmer, Elen Debost et Sandrine Rousseau. Denis Baupin, alors vice-président de l’Assemblée nationale, avait nié farouchement ces allégations, en arguant de « jeux de séduction » entre « adultes ». Son avocat avait porté plainte en diffamation dès le lendemain.

Les premières révélations de Mediapart et de France Inter avaient créé une onde de choc au sein du parti écologiste et relancé la question de la loi du silence en politique. Agressions sexuelles, SMS insistants, gestes déplacés, à l’époque le récit de ces huit premières femmes avait libéré la parole : au total, quatorze s’étaient confiées dans les médias.

Trois des quatre élues écologistes, Isabelle Attard, Elen Debost et Sandrine Rousseau avaient déposé plainte. Suivies par Véronique Haché, actuelle directrice d’Autolib, pour une agression sexuelle en 2004, à l’époque où elle travaillait au cabinet du maire de Paris Bertrand Delanoë (PS). Sandrine Rousseau, secrétaire nationale adjointe d’Europe Écologie-Les Verts, avait elle aussi dénoncé une agression sexuelle, en octobre 2011, dans un couloir, en marge d’une réunion publique. Elen Debost évoquait « plusieurs mois de SMS d’incitation sexuelle ».

Le « DSK des Verts »

Dans la plupart des cas, ces faits portaient sur une période allant de 1990 à fin 2013, couverte par la prescription qui était de trois ans pour ce type de délit et qui a depuis été doublée par la loi du 16 février 2017. Denis Baupin, qui s’était défendu d’être le « DSK des Verts », avait accueilli avec satisfaction le classement sans suite tout en disant regretter que la prescription « constitue une entrave au rétablissement de la vérité ».

Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d’EELV, avait à son tour porté plainte en septembre 2017 pour « dénonciation calomnieuse », expliquant qu’être traitée de menteuse par Denis Baupin constituait pour elle « un déshonneur, une double peine ». Ce sera donc à nouveau une confrontation parole contre parole, pour l’honneur, qui se jouera devant la 17e chambre correctionnelle, lundi matin, puis les mardi, jeudi et vendredi après-midi.