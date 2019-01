Jean-Claude Romand lors de son procès, en 1996, devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. — Philippe DESMAZES / AFP

Initialement attendue le 11 janvier, la décision sur la libération conditionnelle de Jean-Claude Romand sera finalement rendue le 8 février prochain, a indiqué Laure Moureu, l’avocate des parties civiles. Le faux docteur de 64 ans a défendu, ce jeudi lors d’une nouvelle audience à la prison de Saint-Maur (Indre), sa demande de libération conditionnelle.

« Les parties civiles n’ont pas changé de position depuis le mois de novembre et le parquet est également opposé en l’état à cette libération », a indiqué Me Moureu, ce jeudi, qui représente les deux frères de Florence Romand, l’épouse assassinée, expliquant que ses clients sont dans l'« anxiété et l’attente ».

« De nouvelles pièces, de nature à influer sur la décision du tribunal »

Arrêté en 1993 pour l’assassinat de cinq personnes de sa famille, Jean-Claude Romand a été condamné, en 1996, à la perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Le faux docteur, aujourd’hui âgé de 64 ans, est donc libérable depuis 2015.

Un premier rendez-vous avait été programmé en septembre mais a finalement été renvoyé. Une audience s’est ensuite tenue le 20 novembre et la décision sur son éventuelle libération conditionnelle était attendue le 11 janvier. Mais après « de nouvelles pièces, de nature à influer sur la décision du tribunal », communiquées par les services pénitentiaires, la justice avait demandé une nouvelle audience.