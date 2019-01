Un policier devant le 36 Quai des Orfèvres à Paris — Kenzo Tribouillard AFP

Emily S., une Canadienne de 38 ans, accuse deux policiers de la BRI de l’avoir violée en 2014.

S’ils reconnaissent avoir passé la soirée avec elle, Nicolas R. et Antoine Q. nient l’avoir agressée.

Les deux hommes comparaissent jusqu’au 1er février devant la cour d’assises de Paris.

Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle.



Antoine Q. se tient la tête dans les mains. Nicolas R., lui, est stoïque. Le policier semble assommé par la lourde peine que vient de requérir l’avocat général, Philippe Courroye, « intimement convaincu » de la culpabilité des deux anciens policiers de la BRI : sept ans d’emprisonnement pour avoir violé, en avril 2014, Emily S., une touriste canadienne, dans leur bureau du 36, quai des Orfèvres. Leurs trois avocats ont alors dépensé une grande quantité d’énergie, ce mercredi après-midi, pour tenter de convaincre, durant plus de cinq heures, les jurés de ne pas « commettre une erreur judiciaire » en condamnant des « innocents ».

Maître Marion Grégoire, l’un des deux avocats de Nicolas R., est la première à prendre la parole. Elle rappelle que les deux juges d’instruction - deux femmes - ont rendu, en 2016, une ordonnance de non-lieu car elles estimaient « qu’il n’y avait pas de charge suffisante pour renvoyer les accusés devant la cour d’assises ». Mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel avait finalement décidé que son client, ainsi qu’Antoine R., devaient être jugés pour les faits dont ils sont accusés. Pourtant, dit-elle, dans le dossier, il n’y a « aucun élément matériel objectif qui vient corroborer » les accusations d’Emily S..

« La fabrique du mensonge »

Elle souligne que la « personnalité » de la plaignante est « problématique » et qu’il est difficile de « croire ce qu’elle dit. » « Vous avez une victime qui a menti dans la procédure et à la barre. Or le dossier ne repose que sur ses déclarations. » La plaignante, consommatrice de cannabis, avait notamment indiqué au moment des faits, en particulier à des agents qui l’interrogeaient, être policière et être maman. Ce qu’elle n’est pas. « Il ne s’agit pas pour nous de la juger mais d’évaluer la crédibilité d’une plaignante », explique aux jurés maître Grégoire, insistant sur le fait que « la matérialité des faits n’est absolument pas établie. »

Emily S., clame son confrère maître Sébastien Schapira, « c’est la fabrique du mensonge en elle-même ». Pour cette raison, il regrette que la Canadienne soit considérée comme « une victime sanctuarisée dont on n’a pas le droit de questionner la parole ». Il invite les jurés à « mettre un terme à cette mascarade » en décidant d’acquitter son client. Ils pourront ainsi « redonner son honneur et une vie » à un policier « qui a un parcours professionnel exemplaire », un « héros » qui a sauvé la vie de plusieurs agents de la BRI lors d’une mission. « Lui qui s’occupe de la France, vous voudriez, sur la base de mensonges, qu’il rejoigne une cellule à côté des criminels qu’il a arrêtés ? »

« Le doute profite à l’accusé »

Après une suspension d’audience, maître Anne-Laure Compoint, s’avance vers la barre et se lance dans une longue plaidoirie. « Des certitudes dans ce dossier, il n’y en a pas », essaie-t-elle de faire comprendre aux jurés. « S’il n’y a pas de certitude, ça s’appelle le doute, et le doute profite à l’accusé. » Elle note que la plaignante dit avoir été agressée par quatre hommes, et que sa tête a « violemment frappé la table » qui se trouve dans un des bureaux de la BRI. Pourtant, l’examen médical pratiqué sur Emily S. n’a révélé que « quelques éraflures » et une « petite lésion gynécologique ». « On ne va avoir rien d’autre ! Pas de marque au niveau des hanches, rien sur la tête. »

Jeudi, les accusés, qui comparaissent libres, s’exprimeront une dernière fois devant la cour. Puis les jurés iront délibérer. Le verdict sera rendu dans la journée. Nicolas R. et Antoine Q. encourent 20 ans de réclusion criminelle.

Suivez la suite de ce procès sur le compte Twitter de notre journaliste : @TiboChevillard