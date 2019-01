Homme utilisant un ordinateur. — Superstock/Sipa

Il ira bien aux assises. Le papi niçois, qui utilisait une fausse identité pour séduire des femmes et coucher avec elles, va être renvoyé devant la justice pour trois « viols par surprise », annonce Nice-Matin ce lundi. La Cour de cassation vient en effet d’invalider un arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, qui avait prononcé un non-lieu.

La plus haute juridiction, saisie les parties civiles, estime que « constitue un viol par surprise l’acte de pénétration sexuelle obtenu par un homme à l’aide d’un stratagème visant à tromper la victime sur son identité civile et physique parce qu’il savait que la victime n’aurait jamais accepté une relation sexuelle avec lui », détaille le quotidien.

Jusqu’à quinze ans de prison

L’homme de 68 ans, bedonnant et dégarni, se faisait passer pour un top model sur plusieurs sites de rencontres, en ayant préalablement volé une photo sur Internet. Il s’était créé des faux profils sur Twitter et Facebook, au nom d’Anthony Laroche. Il proposait ensuite à ses victimes des rapports sexuels, inspirés du livre 50 nuances de Grey, dans l’obscurité et les yeux bandés. Sans négociation possible.

Trois femmes avaient porté plainte pour des faits qui remontent à 2009, 2014 et 2015. « J’y ai cru jusqu’au bout, racontait l’une d’entre elles à RMC. J’étais fragile. » Après l’acte sexuel, les femmes abusées découvraient « un vieil homme voûté, à la peau fripée ». Le sexagénaire encourt une peine de quinze ans de prison.